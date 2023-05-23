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Петкович продолжит тренировать мужскую сборную России по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) продолжит сотрудничество с германским специалистом югославского происхождения Велимиром Петковичем, который возглавляет мужскую сборную России. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

Петкович продолжит тренировать мужскую сборную России по гандболу
© Федерация гандбола России

Мужская сборная России в связи с ограничениями со стороны международной федерации лишилась возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Петковичу 66 лет, сборную России он возглавляет с 2020 года.

"Велимир продолжит работу, ему и самому интересно, - сказал Шишкарев. - Мужская, женская, молодежная и юношеские сборные продолжают проводить сборы, все собираются согласно плану".

Контракт Петковича истекает в следующем году. Шишкарев отметил, что федерация не исключает продления соглашения со специалистом.

В связи с событиями на Украине российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Однако женская национальная команда сохраняет шанс отобраться на ближайшую Олимпиаду.

Мужская сборная России по гандболу побеждала на Играх 2000 года в Афинах, но последние три раза ей не удавалось преодолеть олимпийский отбор.

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