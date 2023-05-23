Петкович продолжит тренировать мужскую сборную России по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) продолжит сотрудничество с германским специалистом югославского происхождения Велимиром Петковичем, который возглавляет мужскую сборную России. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

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Мужская сборная России в связи с ограничениями со стороны международной федерации лишилась возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Петковичу 66 лет, сборную России он возглавляет с 2020 года.

"Велимир продолжит работу, ему и самому интересно, - сказал Шишкарев. - Мужская, женская, молодежная и юношеские сборные продолжают проводить сборы, все собираются согласно плану".

Контракт Петковича истекает в следующем году. Шишкарев отметил, что федерация не исключает продления соглашения со специалистом.

В связи с событиями на Украине российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Однако женская национальная команда сохраняет шанс отобраться на ближайшую Олимпиаду.