$79.98+0.0285.88-0.32

Россияне завоевали золото в баскетболе, гандболе и плавании в заключительный соревновательный день Российско-китайских игр

Российские спортсмены выиграли четыре золотые медали в баскетболе, гандболе и плавании в последний соревновательный день IX Российско китайских молодежных летних игр в Чунцине.

Россияне завоевали золото в гандболе, баскетболе и плавании на Российско-китайских играх
© Пресс-служба ФГР

Награды высшего достоинства завоевали мужская и женская юниорские баскетбольные команды, женская команда гандболисток, а также пловец Ярослав Соколовский (400 метров комплексом).

Серебро у мужской волейбольной и женской футбольной команд, пловцов Андрея Филипца (1500 метров вольным стилем), Софьи Дьяковой (800 метров вольным стилем), Виктории Блиновой (400 метров комплексом). Также вторые места заняли две эстафетные команды (4×200 м вольным стилем у мужчин — Роман Акимов, Роман Котов, Андрей Филипец, Савелий Лузин; и 4×200 м у женщин — София Дьякова, Анастасия Колпакова, Ольга Клименко, Полина Корякина).

Третьей на дистанции 800 метров вольным стилем стала Анастасия Кувычко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий