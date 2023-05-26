Россияне завоевали золото в гандболе, баскетболе и плавании на Российско-китайских играх

Российские спортсмены выиграли четыре золотые медали в баскетболе, гандболе и плавании в последний соревновательный день IX Российско китайских молодежных летних игр в Чунцине.

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Награды высшего достоинства завоевали мужская и женская юниорские баскетбольные команды, женская команда гандболисток, а также пловец Ярослав Соколовский (400 метров комплексом).

Серебро у мужской волейбольной и женской футбольной команд, пловцов Андрея Филипца (1500 метров вольным стилем), Софьи Дьяковой (800 метров вольным стилем), Виктории Блиновой (400 метров комплексом). Также вторые места заняли две эстафетные команды (4×200 м вольным стилем у мужчин — Роман Акимов, Роман Котов, Андрей Филипец, Савелий Лузин; и 4×200 м у женщин — София Дьякова, Анастасия Колпакова, Ольга Клименко, Полина Корякина).