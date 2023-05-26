Россияне завоевали золото в гандболе, баскетболе и плавании на Российско-китайских играх

Россияне завоевали золото в баскетболе, гандболе и плавании в заключительный соревновательный день Российско-китайских игр
Российские спортсмены выиграли четыре золотые медали в баскетболе, гандболе и плавании в последний соревновательный день IX Российско китайских молодежных летних игр в Чунцине.
Награды высшего достоинства завоевали мужская и женская юниорские баскетбольные команды, женская команда гандболисток, а также пловец Ярослав Соколовский (400 метров комплексом).
Серебро у мужской волейбольной и женской футбольной команд, пловцов Андрея Филипца (1500 метров вольным стилем), Софьи Дьяковой (800 метров вольным стилем), Виктории Блиновой (400 метров комплексом). Также вторые места заняли две эстафетные команды (4×200 м вольным стилем у мужчин — Роман Акимов, Роман Котов, Андрей Филипец, Савелий Лузин; и 4×200 м у женщин — София Дьякова, Анастасия Колпакова, Ольга Клименко, Полина Корякина).
Третьей на дистанции 800 метров вольным стилем стала Анастасия Кувычко.