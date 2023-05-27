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Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев

Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу в составе объединенной команды бывших республик СССР Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев
© РИА Новости

О причинах смерти не сообщается.

"Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича", - говорится в сообщении пресс-службы.

Васильев родился в Волгограде. В составе сборной России он стал чемпионом мира (1993) и серебряным призером европейского первенства (1994). Вместе с волгоградским "Каустиком" Васильев выиграл чемпионат России (1996). По ходу карьеры спортсмен также выступал за испанский "Атлетико", швейцарский "Зур", германские "Альтенхаген-Хепен" и "Грос-Герау".

После окончания игровой карьеры Васильев работал тренером в германских клубах "Нидер-Ольм" и "Верхайм". После этого он вернулся в Волгоград и в последние годы занимал пост вице-президента "Каустика". Васильев был заслуженным мастером спорта СССР.

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