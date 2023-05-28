ЦСКА стал победителем чемпионата России по гандболу

Гандбольный ЦСКА обыграл клуб "Пермские медведи" во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье.

Матч завершился со счетом 39:30 в пользу ЦСКА. Армейцы выиграли серию со счетом 2-0.

В серии за третье место победу с таким же счетом одержали "Чеховские медведи". Во втором матче серии, который прошел ранее в воскресенье, команда со счетом 37:28 обыграла ставропольский клуб "Виктор" и завоевала бронзовые медали соревнований.

"Чеховские медведи" ранее становились чемпионами страны 21 раз подряд, что является рекордом соревнований. Клуб побеждал в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб "Чеховские медведи".