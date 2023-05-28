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ЦСКА стал победителем чемпионата России по гандболу

Гандбольный ЦСКА обыграл клуб "Пермские медведи" во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье.

ЦСКА стал победителем чемпионата России по гандболу
© РИА Новости

Матч завершился со счетом 39:30 в пользу ЦСКА. Армейцы выиграли серию со счетом 2-0.

В серии за третье место победу с таким же счетом одержали "Чеховские медведи". Во втором матче серии, который прошел ранее в воскресенье, команда со счетом 37:28 обыграла ставропольский клуб "Виктор" и завоевала бронзовые медали соревнований.

"Чеховские медведи" ранее становились чемпионами страны 21 раз подряд, что является рекордом соревнований. Клуб побеждал в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб "Чеховские медведи".

ЦСКА в пятый раз сыграл в финале чемпионата России. В 2018 и 2019 годах московский клуб, носивший тогда название "Спартак", проиграл "Чеховским медведям", ЦСКА уступил подмосковной команде в финале в 2021 и 2022 годах. Клуб был основан в 2017 году.

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