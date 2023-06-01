$80.97-0.0386.58+0.08

«Ростов-Дон» просит аннулировать результат 2-го матча финала ЧР с ЦСКА из-за Дмитриевой

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» не согласился с решением Федерации гандбола России разрешить Дарье Дмитриевой играть в составе ЦСКА в финальной серии чемпионата страны. После окончания второго матча ФГР вновь получила протест от ростовского клуба.

«Ростов-Дон» просит аннулировать результат 2-го матча финала ЧР с ЦСКА из-за Дмитриевой
© Чемпионат.com

«Ростов-Дон» просит аннулировать результат выигранного им матча (27:26) и присудить ЦСКА техническое поражение со счётом 0:10 из-за участия в игре Дмитриевой, а также дисквалифицировать гандболистку на два матча и оштрафовать её на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ФГР.

Напомним, ЦСКА досрочно отозвал Дмитриеву из аренды в «Крим» для участия в финальной серии чемпионата России. «Ростов-Дон» сразу же подал жалобу в ФГР на нарушение регламента дозаявки. Было возбуждено дисциплинарное дело, по итогам которого комиссия ФГР решила, что указанных нарушений не было, и разрешила Дмитриевой играть. Протест «Ростов-Дона» на результат первого матча был отклонён в связи с закрытием дела.

По новому протесту комиссия ФГР вынесет решение до третьего, решающего матча финальной серии, который запланирован на воскресенье, 4 июня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий