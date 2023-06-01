Женский гандбольный ЦСКА вслед за мужским может стать чемпионом страны

Борьба за чемпионство в российской женской Суперлиге достигла апогея. В финальном противостоянии между командами "Ростов-Дон" и ЦСКА потребуется третий, решающий матч. Эта встреча состоится 4 июня в столице.

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Формат "золотой" серии - до двух побед одного из соперников по схеме "1-1-1". В первой встрече ЦСКА на своей площадке выиграл у ростовчанок со счетом 32:28, а в ответной игре гандболистки с берегов Дона в присутствии почти трех тысяч болельщиков взяли реванш с минимальным перевесом - 27:26.

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В составах играющих в финале команд по-прежнему выступают олимпийские чемпионки Рио-2016

Напомним, что сборная России в 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро завоевала титул олимпийских чемпионок. С момента того триумфа прошло уже почти семь лет, но в составах команд - финалистов Суперлиги по-прежнему выступают несколько обладательниц "золота" самого высшего достоинства. За ЦСКА - разыгрывающая Дарья Дмитриева, за "Ростов-Дон" - левый полусредний/линейный Анна Сень и голкипер Виктория Калинина.

При этом в тренерском штабе обеих команд - тоже чемпионки Рио-2016. Это уже завершившие свою славную игровую карьеру рулевой ЦСКА Ольга Акопян и Майя Петрова ("Ростов-Дон").

Левая полусредняя "золотой" олимпийской сборной Владлена Бобровникова совсем недавно защищала цвета ростовчанок, а сейчас в ее жизни сложный период. Врачи диагностировали лимфому, идет курс лечения, но Владлена продолжает поддерживать свою команду. Именно Бобровникова открыла второй матч финальной серии символическим первым броском.

Игра получилась чрезвычайно упорной. За четыре с половиной минуты до конца матча после броска Ярославы Фроловой ростовчанки повели с разницей в два мяча (27:25), через 90 секунд Виктория Шамановская сделала отставание ЦСКА минимальным. А в оставшиеся три минуты никому из соперников не удалось поразить чужие ворота.

Лучшим бомбардиром у победительниц стала Ксения Макеева (пять мячей), у ЦСКА столько же забросили Юлия Баева и легионер из Северной Македонии Сара Ристовска.