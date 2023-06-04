Гандболистки ЦСКА стали чемпионками России, в финальной серии обыграв «Ростов-Дон»
ЦСКА одержал победу в финальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Столичные гандболистки со счётом 2-1 обыграли «Ростов-Дон».
Решающий матч серии прошёл на домашней арене ЦСКА, в Москве. Хозяева со счётом 35:29 обыграли гостей.
Отметим, что ЦСКА также выиграл регулярный чемпионат Суперлиги. Команда выиграла 35 из 36 проведённых матчей. «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.
Напомним, ростовский клуб просил аннулировать результат второго матча и присудить ЦСКА техническое поражение из-за участия в матче Дарьи Дмитриевой, отозванной из аренды в словенский «Крим».
Отметим, что бронзовыми призёрами лиги стали гандболистки «Звезды» (Звенигород).
Гандбол. Суперлига. Женщины. Финальная серия. 3-й матч
ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов) – 35:29 (19:13, 16:16).