Анна Вяхирева признана лучшим игроком женской Лиги чемпионов по гандболу

Олимпийская чемпионка, российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего за «Вайперс Кристиансанд», была признана самым ценным игроком розыгрыша женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

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Сегодня, 4 июня, норвежский клуб обыграл венгерский «Ференцварош» с перевесом в четыре мяча в финальной игре соревнований – 28:24. Анна Вяхирева стала самым результативным игроком в составе своей команды, наряду с норвежкой Андерсен, отметившись во встрече шестью забитыми мячами.