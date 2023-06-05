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Елена Чайковская: фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

Советский и российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала, что Диане Дэвис и Глебу Смолкину одобрили переход в сборную Грузии.

Елена Чайковская: фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии
© Чемпионат.com

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.

Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.

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