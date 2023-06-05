Елена Чайковская: фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — приводит слова Чайковской ТАСС.