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Норвежский тренер назвал Вяхиреву гандбольным Месси

Олимпийскую чемпионку россиянку Анну Вяхиреву по праву называют гандбольным Лионелем Месси. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал главный тренер норвежского клуба "Вайперс" Оле Густав Йекстад, под руководством которого россиянка впервые победила в Лиге чемпионов.

Норвежский тренер назвал Вяхиреву гандбольным Месси
© ТАСС

"Я абсолютно убежден в том, что Анна - гандбольный Месси, - сказал Йекстад. - Я очень рад, что она в этом году выступала за нашу команду. Она не только фантастическая гандболистка, но и замечательный человек".

"Вайперс" в воскресенье обыграл венгерский "Ференцварош", одержав третью подряд победу в Лиге чемпионов. Вяхирева перешла в норвежский клуб в августе 2022 года из команды "Ростов-Дон".

Вяхиревой 28 лет, ранее она выступала за звенигородскую "Звезду", "Астраханочку" и "Ростов-Дон", в составе которого по пять раз выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В составе сборной России правая полусредняя выигрывала Олимпийские игры в 2016 году, а также становилась серебряным призером Игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира.

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