Экс-тренер сборной объяснил, можно ли называть Вяхиреву "гандбольным Месси"

"Конечно, я рад, что она победила в Лиге чемпионов, - сказал Трефилов, который в 2008 году привел к победе в турнире звенигородскую "Звезду". - Можно ли ее считать гандбольным Месси? Аня знает: когда мы проиграли чемпионат Европы, я ей про Месси все сказал. Играет она и правда хорошо, но говорить о гандбольном Месси… я бы все-таки не делал таких сравнений".