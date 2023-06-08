Планируется проведение суперсерии матчей между сборными России и Белоруссии по гандболу

— Мы предварительно оговорили с Сергеем Шишкаревым (председателем Высшего совета ФГР) проведение суперсерий между нашими мужскими сборными. Скоро обговорим и сроки этих суперсерий. Матчи будут в обеих странах в нескольких гандбольных городах. Это расширит рамки взаимодействиями между нашими сборными, это нужно для популяризации гандбола. Гандбол живет по прежнему, и никакие внешние факторы не помешают этому, — передает слова Коноплева корреспондент «Матч ТВ».