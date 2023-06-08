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Планируется проведение суперсерии матчей между сборными России и Белоруссии по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ) предварительно договорились провести суперсерию матчей между мужскими сборными России и Белоруссии, сообщил председатель БФГ Владимир Коноплев.

Планируется проведение суперсерии матчей между сборными России и Белоруссии по гандболу
© Соцсети

В четверг в Санкт Петербурге в финале SEHA — Gazprom League сыграют белорусские «СКА Минск» и «Мешков Брест». В матче за бронзу встретятся российские клубы «Чеховские медведи» и «Пермские медведи».

— Мы предварительно оговорили с Сергеем Шишкаревым (председателем Высшего совета ФГР) проведение суперсерий между нашими мужскими сборными. Скоро обговорим и сроки этих суперсерий. Матчи будут в обеих странах в нескольких гандбольных городах. Это расширит рамки взаимодействиями между нашими сборными, это нужно для популяризации гандбола. Гандбол живет по прежнему, и никакие внешние факторы не помешают этому, — передает слова Коноплева корреспондент «Матч ТВ».

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