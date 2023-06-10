"Манчестер Сити" поборется с "Интером" за главный евротрофей сезона

Сегодня в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов. В нем "Манчестер Сити" постарается впервые в истории завоевать этот трофей. Помешать ему может "Интер"

Путь к финалу

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"Манчестер Сити" проводит практически идеальный сезон, если не считать результатов в Кубке английской лиги, к которому английские гранды традиционно относятся слегка прохладно. "Горожане" досрочно стали чемпионами своей страны, завоевали на прошлой неделе Кубок Англии, и теперь готовы оформить так называемый "требл".

Что удивительно - на пути в Стамбул "Сити" без особых проблем разобрался с такими командами как "Реал", "Бавария". Мадридский клуб и вовсе потерпел одно из самых унизительных поражений за последние годы, проиграв в ответном полуфинальном матче "горожанам" со счетом 0:4. В целом же клуб из Манчестера в 12 встречах одержал семь побед при пяти ничьих, забив аж 31 мяч.

Что касается "Интера", то миланцы так и не смогли по-настоящему побороться за титул в национальном первенстве, зато взяли Кубок страны и впервые за 13 лет примут участие в финале Лиги чемпионов. "Сине-черные" здорово выглядят в плей-офф: им удалось выбить "Порту", "Бенфику", и, что самое важное - "Милан". Из шести матчей на стадии выбывания "Интер" в пяти случаях оставлял ворота на замке. Так что "Сити" стоит призадуматься, как взломать оборону итальянцев.

Цитаты

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то должны победить в еврокубках. "Сити" обязан выиграть Лигу чемпионов - и от этого никуда не деться. Но важнее всего далеко проходить каждый год, снова и снова. Что касается "Интера", то итальянская команда в финале - самый плохой вариант. Парням придется как следует потрудиться".

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги: "Понимаем, какой матч нам предстоит провести. Знаем, что "Манчестер Сити" - это топ-команда, лучшая в мире на данный момент. Предстоит 57-й поединок в сезоне. Были взлеты и падения. Когда были неудачи, мы росли и прибавляли. У нас есть шанс написать историю. Победить будет чрезвычайно сложно, однако мы будем работать все вместе, чтобы порадовать наших болельщиков".

Интересные факты

- "Манчестер Сити" и "Интер" еще ни разу не встречались в официальных турнирах.

- "Сити" сыграет в своем втором финале в истории: в 2021 году "горожане" уступили в решающем матче "Челси" (0:1). В свою очередь "Интер" выступал в финалах ЛЧ пять раз, и трижды завоевал трофей: в 1964, 1965 и 2010 годах.

- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дважды брал Лигу чемпионов в качестве наставника, но в последний раз это произошло в 2011 году с "Барселоной". С тех пор он возглавлял "Баварию" и "Сити". Что касается Симоне Индзаги, то руководимая им команда впервые сыграет в финале еврокубка.

- Один из лучших бомбардиров "Интера" Эдин Джеко на протяжении четырех лет (2011-2015) выступал за "Манчестер Сити", завоевав пять трофеев.

- "Манчестер Сити" может стать шестым английским клубом вслед за "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллой", "Ноттингем Форрест", "Челси" и "Ливерпулем", которому покорится главный еврокубковых трофей.

- "Интер" стал первым итальянским клубом за восемь лет, который вышел в финал Лиги чемпионов. В 2015 году "Ювентус" уступил в решающем матче турнира "Барселоне" со счетом 1:3.

Ориентировочные составы по версии "РГ"

"Манчестер Сити": Эдерсон, Кайл Уокер, Рубен Диан, Натан Аке, Джон Стоунз, Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган, Джэк Грилиш, Эрлинг Холланд.

Букмекеры

Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего матча "Манчестер Сити": эксперты принимают ставки на победу англичан в основное время с расчетом 1 к 1,5, а на "Интер" - 1 к 6,5. Ничья оценивается в 4,7.

Где будем смотреть

10 июня, суббота, "Матч ТВ"