"Манчестер Сити" поборется с "Интером" за главный евротрофей сезона
Сегодня в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов. В нем "Манчестер Сити" постарается впервые в истории завоевать этот трофей. Помешать ему может "Интер"
Путь к финалу
"Манчестер Сити" проводит практически идеальный сезон, если не считать результатов в Кубке английской лиги, к которому английские гранды традиционно относятся слегка прохладно. "Горожане" досрочно стали чемпионами своей страны, завоевали на прошлой неделе Кубок Англии, и теперь готовы оформить так называемый "требл".
Что удивительно - на пути в Стамбул "Сити" без особых проблем разобрался с такими командами как "Реал", "Бавария". Мадридский клуб и вовсе потерпел одно из самых унизительных поражений за последние годы, проиграв в ответном полуфинальном матче "горожанам" со счетом 0:4. В целом же клуб из Манчестера в 12 встречах одержал семь побед при пяти ничьих, забив аж 31 мяч.
Что касается "Интера", то миланцы так и не смогли по-настоящему побороться за титул в национальном первенстве, зато взяли Кубок страны и впервые за 13 лет примут участие в финале Лиги чемпионов. "Сине-черные" здорово выглядят в плей-офф: им удалось выбить "Порту", "Бенфику", и, что самое важное - "Милан". Из шести матчей на стадии выбывания "Интер" в пяти случаях оставлял ворота на замке. Так что "Сити" стоит призадуматься, как взломать оборону итальянцев.
Цитаты
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то должны победить в еврокубках. "Сити" обязан выиграть Лигу чемпионов - и от этого никуда не деться. Но важнее всего далеко проходить каждый год, снова и снова. Что касается "Интера", то итальянская команда в финале - самый плохой вариант. Парням придется как следует потрудиться".
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги: "Понимаем, какой матч нам предстоит провести. Знаем, что "Манчестер Сити" - это топ-команда, лучшая в мире на данный момент. Предстоит 57-й поединок в сезоне. Были взлеты и падения. Когда были неудачи, мы росли и прибавляли. У нас есть шанс написать историю. Победить будет чрезвычайно сложно, однако мы будем работать все вместе, чтобы порадовать наших болельщиков".
Интересные факты
- "Манчестер Сити" и "Интер" еще ни разу не встречались в официальных турнирах.
- "Сити" сыграет в своем втором финале в истории: в 2021 году "горожане" уступили в решающем матче "Челси" (0:1). В свою очередь "Интер" выступал в финалах ЛЧ пять раз, и трижды завоевал трофей: в 1964, 1965 и 2010 годах.
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дважды брал Лигу чемпионов в качестве наставника, но в последний раз это произошло в 2011 году с "Барселоной". С тех пор он возглавлял "Баварию" и "Сити". Что касается Симоне Индзаги, то руководимая им команда впервые сыграет в финале еврокубка.
- Один из лучших бомбардиров "Интера" Эдин Джеко на протяжении четырех лет (2011-2015) выступал за "Манчестер Сити", завоевав пять трофеев.
- "Манчестер Сити" может стать шестым английским клубом вслед за "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллой", "Ноттингем Форрест", "Челси" и "Ливерпулем", которому покорится главный еврокубковых трофей.
- "Интер" стал первым итальянским клубом за восемь лет, который вышел в финал Лиги чемпионов. В 2015 году "Ювентус" уступил в решающем матче турнира "Барселоне" со счетом 1:3.
Ориентировочные составы по версии "РГ"
"Манчестер Сити": Эдерсон, Кайл Уокер, Рубен Диан, Натан Аке, Джон Стоунз, Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган, Джэк Грилиш, Эрлинг Холланд.
"Интер": Андре Онана, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.
Букмекеры
Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего матча "Манчестер Сити": эксперты принимают ставки на победу англичан в основное время с расчетом 1 к 1,5, а на "Интер" - 1 к 6,5. Ничья оценивается в 4,7.
Где будем смотреть
10 июня, суббота, "Матч ТВ"
22.00. "Манчестер Сити" - "Интер". Прямая трансляция.