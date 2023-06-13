«В матче с «ПАРИ НН» нас засудили. В нашем футболе такое часто встречается» — вратарь «Крыльев»

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников в интервью «Матч ТВ» заявил, что в матче 24 го тура МИР РПЛ с «ПАРИ НН» самарскую команду засудили. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 1:2. По итогам матча «Крылья Советов» обратились в экспертно судейскую комиссию (ЭСК РФС) по пяти эпизодам. После игры генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев публично подал в отставку со своего поста в знак протеста против судейства. — С чем связываешь спад команды в весенней части чемпионата? — Много игроков отдали, пришли новые ребята, где то мы были не сыграны, проводили неудачные игры. В матче с «ПАРИ НН» нас засудили. Где то не везло. Стечение обстоятельств привело к неудачному результату. — Какие эмоции были после матча в Нижнем Новгороде? — Спортивная злость. Были недовольны судейством — три ключевых ошибки не в нашу пользу. К сожалению, в нашем футболе такое часто встречается, в прошлом году с «Химками» была такая же история, — заявил Овсянников в интервью «Матч ТВ». В прошлом сезоне Овсянников провел 11 матчей за «Крылья Советов», из которых четыре сыграл на ноль.