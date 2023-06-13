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Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года стал для него последним в карьере. Об этом перешедший в американский клуб "Интер Майами" футболист заявил Titan Sports.

Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года
© Российская Газета

Семикратный обладатель "Золотого мяча" дал отрицательный ответ на вопрос о том, примет ли он участие в ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

"Думаю, что не сыграю. Этот чемпионат мира был для меня последним. Посмотрю, как все сложится… Но нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", - заявил аргентинец.

Сейчас Месси 35 лет, во время ЧМ-2026 ему исполнится 39. Он принимал участие в мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

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