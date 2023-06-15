Гандболист сборной России вернулся в российскую Суперлигу и будет выступать за «Зенит»

Гандбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с левым полусредним сборной России, призером российской Суперлиги и обладателем Кубка Австрии Михаилом Виноградовым.

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Последним клубом 26 летнего игрока был австрийский «Брегенц», в составе которого он выступал с 2021 года. В прошлом сезоне Виноградов провел 18 матчей и забросил 94 мяча.