Капитан сборной России по гандболу станет игроком словенского "Крима"

Капитан сборной России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дарья Дмитриева 1 июля перейдет в словенский клуб "Крим". Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян.

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Дмитриева в минувшем сезоне выступала за "Крим" на правах аренды.

"Контракт с Дарьей Дмитриевой по соглашению сторон истечет 30 июня 2023 года, 1 июля права на игрока перейдут "Криму", - сказал Акопян.

С согласия "Крима" Дмитриева в мае была отозвана из аренды и помогла ЦСКА одержать победу над "Ростов-Доном" в финальной серии чемпионата России.