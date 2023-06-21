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Роналду о попадании в Книгу рекордов Гиннесса: я не мог и просить о большем

Португальский полузащитник Криштиану Роналду высказался о своем рекордном достижении в составе национальной команды. Его слова передает Record. Футболист 200 июня оформил свой 200 матч за сборную, до этого ни одному футболисту мира не покорялось данное достижение.

Роналду о попадании в Книгу рекордов Гиннесса: я не мог и просить о большем
© Paul Childs/Reuters

"У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча. Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас", - сказал Роналду.

20 июня сборная Португалии одержала победу над Исландией в рамках 4 тура отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 1:0. Роналду стал автором единственного мяча. Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы, а через три года - Лигу наций. Ранее Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

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