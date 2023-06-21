Роналду о попадании в Книгу рекордов Гиннесса: я не мог и просить о большем

"У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча. Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь. Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас", - сказал Роналду.