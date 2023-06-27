Гандболистки Вяхирева и Дмитриева встретятся на групповом этапе лиги чемпионов

Сегодня, 27 июня, в Вене (Австрия) состоялась жеребьёвка группового раунда женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024, по итогам которой «Кристиансанд» Анны Вяхиревой попал в одну группу с «Кримом» Дарьи Дмитриевой .

Групповой этап пройдёт по круговой системе. После 14 туров две лучшие команды в каждом октете напрямую выйдут в четвертьфинал, а клубы, занявшие третье, четвёртое, пятое и шестое места, сыграют в 1/8 финала. Первый тур запланирован на 9-10 сентября 2023 года.