Вяхиреву признали игроком года в Норвегии

«Для меня большая честь получить награду «Игрок года» в лиге, и я очень это ценю. Стараюсь показать свой лучший гандбол в каждом матче, и думаю, что благодаря этому я получила эту награду.



Мы отлично проводим время вместе с командой. Это совершенно особенное чувство, и я никогда не чувствовала такую атмосферу раньше. Это очень важно и, вероятно, является ключом к успеху, которого мы достигаем вместе как команда.



Мне очень нравится Норвегия, и жизнь в Кристиансанде просто фантастическая. Я просто чувствую себя очень хорошо здесь, этот город дал много новых друзей. Здесь я чувствую себя как дома», – приводит слова Вяхиревой Topphandball.