Генсек РФС Митрофанов заявил, что переговоры со сборной Бразилии остановлены

Российский футбольный союз (РФС) на сегодняшний момент не ведет переговоров со сборной Бразилии о проведении товарищеского матча, но раньше стороны контактировали по этому вопросу. Об этом в комментарии "Спорт-Экспресс" заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. "Из Южной Америки мы хотим привести сборную. Бразилию? Да. Раньше мы вели с ними переговоры, но на данный момент — нет. При этом мы сейчас ищем соперника не только на сентябрь, но и на октябрь, ноябрь и март", — сказал Митрофанов. РФС принял решение отменить июньский сбор национальной команды после отказа сборной Камеруна от товарищеского матча. Сборные должны были провести товарищеский матч в Москве 15 июня. Сбор национальной команды России был перенесен на сентябрь. Известно, что в его рамках сборная проведет встречу с Катаром. РФС занимается поиском соперника на второй товарищеский матч. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.