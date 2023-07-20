Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру после обнаружения рака

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщили в четверг в клубе "Ростов-Дон", который спортсменка представляла в последние годы.

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"Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба "Ростов-Дон". На данный момент она проходит процесс реабилитации", - сообщили в клубе.

В мае стало известно, что Бобровникова проходит курс химиотерапии в связи с лимфомой Ходжкина, у нее обнаружены злокачественные скопления клеток. В июне она сообщила, что прошла четыре курса химиотерапии и сделала компьютерную томографию, которая показала отличную динамику лечения.