Манагарова предположила, как отстранение россиянок скажется на развитии гандбола

"В этом ничего позитивного и хорошего нет, так как спорт должен быть вне политики. Но так как ситуация нам показывает, что это все связано с именно с политикой, это очень плохо будет влиять на спортсменов, на развитие спорта в общем да и вообще на конкуренцию во всем мире в спорте", - сказала Манагарова.