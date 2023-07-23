Сборная России по пляжному футболу вырвала победу у Ирана и стала чемпионом Кубка Наций

В решающем матче кругового турнира подопечные Михаила Лихачёва с трудом одолели команду Ирана со счётом 4:3. Решающий гол в ворота гостей на последней минуте встречи забил нападающий Алексей Макаров, тем самым оформив дубль. Также у россиян отличился Остап Фёдоров. У иранцев отличились Сейедмахди Мирджалили, Мохаммад Хоссанабад Мохтари и Мохаммад Масумизаде, ещё один гол иранец Али Миршекари забил в свои ворота.