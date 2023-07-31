Чемпион ОИ-1980 по волейболу назвал самые памятные матчи в карьере

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о перспективах мужской и женской российских сборных на международной арене.

«Я считаю, что есть правильная почва для роста. Даже в этих условиях. Понятно, что хотелось бы другого. Хочется международного «выхлопа». И я уверен, что если бы сейчас мы были в международном движении, то с этой командой выступали бы на чемпионате мира.