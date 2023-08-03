Определились участники плей-офф женского чемпионата мира по футболу

На проходящем в Австралии и Новой Зеландии женском чемпионате мира по футболу завершился групповой раунд, по итогам которого 16 сборных продолжают борьбу за награды.

В четверг в заключительном туре в группе Н сборная Германии не сумела переиграть Южную Корею - 1:1. Этот результат впервые в истории оставил немецких футболисток вне плей-офф чемпионата мира.

В другом матче сборная Марокко переиграла Колумбию - 1:0. Колумбийки и марокканки заняли первое и второе места, набрав по 6 очков, у Германии - 4, у кореянок -1.

Ранее в плей-офф не смогла выйти сборная Бразилии.