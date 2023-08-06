Тренер Горохов сообщил о смерти бывшего вратаря ЦСКА Мандрыкина

Ушел из жизни бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин. Об этом изданию "ОсНова" сообщил первый тренер голкипера Валерий Горохов. "Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого", - сказал Горохов. В ноябре 2010 года Мандрыкин, на своем автомобиле уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, врезался в дерево, в результате чего сломал позвоночник. С тех пор он был прикован к постели. Четыре пассажира, которые ехали с ним в машине, также пострадали. Мандрыкин выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, а также в 2007 году. В это время он трижды с командой выигрывал чемпионство и Суперкубок России, четырежды Кубок страны. Также на его счету два матча за сборную России.