Бобровникова сообщила о победе над раком
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила у себя в социальных сетях, что излечилась от рака. Ее слова приводит Sports.ru.
Бобровникова отметила, что боролась с болезнью в течение трех месяцев, за которые ей пришлось пройти шесть курсов химиотерапии.
«Мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — добавила она.
Напомним, что рак у Бобровниковой диагностировали в мае 2023 года. У спортсменки выявили лимфому Ходжкина.
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