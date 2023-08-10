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Бобровникова сообщила о победе над раком

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила у себя в социальных сетях, что излечилась от рака. Ее слова приводит Sports.ru.

Бобровникова сообщила о победе над раком
© РИА Новости

Бобровникова отметила, что боролась с болезнью в течение трех месяцев, за которые ей пришлось пройти шесть курсов химиотерапии.

«Мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — добавила она.

Напомним, что рак у Бобровниковой диагностировали в мае 2023 года. У спортсменки выявили лимфому Ходжкина.

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