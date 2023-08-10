Бобровникова сообщила о победе над раком

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила у себя в социальных сетях, что излечилась от рака. Ее слова приводит Sports.ru.

Бобровникова отметила, что боролась с болезнью в течение трех месяцев, за которые ей пришлось пройти шесть курсов химиотерапии.

«Мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — добавила она.