Олимпийская чемпионка Бобровникова объявила о победе над раком

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором сообщила, что излечилась от рака.
«Бегу из онкоинститута подальше, потому что я победила рак!
Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни, но победа над раком самая важная», — написала Бобровникова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
В мае у спортсменки было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Бобровникова шесть раз становилась чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Также в ее активе семь побед в Кубке России.
На Олимпиаде-2020 гандболистка вместе с российской национальной командой завоевала серебряные медали, а в 2016 году в Бразилии удостоилась олимпийского золота.