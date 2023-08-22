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Чемпионка ОИ-2016 по гандболу Бобровникова победила раковую опухоль

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором сообщила, что излечилась от рака.

Олимпийская чемпионка Бобровникова объявила о победе над раком
© РИА Новости

«Бегу из онкоинститута подальше, потому что я победила рак!

Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни, но победа над раком самая важная», — написала Бобровникова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Соцсети

В мае у спортсменки было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Бобровникова шесть раз становилась чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Также в ее активе семь побед в Кубке России.

На Олимпиаде-2020 гандболистка вместе с российской национальной командой завоевала серебряные медали, а в 2016 году в Бразилии удостоилась олимпийского золота.

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