Сегодня начинается чемпионат России по гандболу среди женщин

Оставшиеся два матча первого тура чемпионата России по гандболу среди женщин состоятся 7 сентября. В Ижевске местный «Университет» в одноимённом дворце спорта примет тольяттинскую «Ладу», начало встречи в 17:00 мск. В последнем матче тура в московском дерби «Луч» примет действующего победителя Суперлиги ЦСКА на площадке Московской гандбольной академии. Начало этого матча в 20:00 мск.