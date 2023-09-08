«Чеховские медведи» стартовали в чемпионате России с победы над «Акбузатом»

Завершились три матча чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. «Чеховские медведи» на выезде нанесли поражение уфимскому «Акбузату» со счётом 40:24. По пять мячей в составе команды гостей забили Николай Емельяненко, Илья Дёмин и Александр Ермаков .

В других матчах игрового дня санкт-петербургский «Зенит» на выезде разгромил «СГАУ-Саратов» со счётом 35:23. «Динамо-Сунгуль» на своей площадке в Снежинске нанесло поражение ставропольскому «Виктору» со счётом 30:27.