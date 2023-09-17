Хавбек "Реал Сосьедада" Захарян ответил, получится ли у него забить "Реалу"

Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян на YouTube-канале "Okko Спорт" перед матчем пятого тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" оценил свои шансы забить дебютный мяч за команду в этом поединке. "Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на "Бернабеу" — это запоминающийся момент. Удастся выйти — это вообще здорово. Получится ли забить "Реалу"? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим", - со смехом заявил Захарян. Матч между "Реалом" и "Реал Сосьедадом" состоится 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прошлом сезоне Захарян принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Команда заняла девятое место по итогам розыгрыша. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года, а сумма трансфера составила €12 млн плюс бонусные выплаты. Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против с "Лас-Пальмас", появившись на поле на 75-й минуте.