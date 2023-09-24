«Пари НН» — «Оренбург»: Севикян вывел хозяев вперёд на 53-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.