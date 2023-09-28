$97.00+0.50102.10+0.12

На сбор женской сборной России вызваны 20 гандболисток

На октябрьский сбор женской сборной России вызваны 20 гандболисток, сообщает пресс служба Федерации гандбола России.

На сбор женской сборной России вызваны 20 гандболисток
© Матч ТВ

Женская сборная России будет тренироваться на олимпийской базе «Новогорск» в Подмосковье с 8 по 15 октября.

Вратари: Анна Верещак («Динамо Синара»), Анастасия Казьменко («Ростов Дон»), Вероника Чипула (ЦСКА).

Левые крайние: Софья Васильева («Динамо Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов Дон»).

Правые крайние: Альбина Мурзалиева (ЦСКА), Валерия Собкало («Кубань»).

Линейные: Алёна Амельченко («Ростов Дон»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Полина Мусина («Лада»).

Правые полусредние: Юлия Баева (ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов Дон»), Ольга Явон («Лада»).

Левые полусредние: Елена Михайличенко (ЦСКА), Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Семина («Динамо Синара»).

Разыгрывающие: Екатерина Долматова («Динамо Синара»), Валерия Кирдяшева, Алина Решетникова (обе — «Ростов Дон»).