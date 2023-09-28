На сбор женской сборной России вызваны 20 гандболисток
На октябрьский сбор женской сборной России вызваны 20 гандболисток, сообщает пресс служба Федерации гандбола России.
Женская сборная России будет тренироваться на олимпийской базе «Новогорск» в Подмосковье с 8 по 15 октября.
Вратари: Анна Верещак («Динамо Синара»), Анастасия Казьменко («Ростов Дон»), Вероника Чипула (ЦСКА).
Левые крайние: Софья Васильева («Динамо Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов Дон»).
Правые крайние: Альбина Мурзалиева (ЦСКА), Валерия Собкало («Кубань»).
Линейные: Алёна Амельченко («Ростов Дон»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Полина Мусина («Лада»).
Правые полусредние: Юлия Баева (ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов Дон»), Ольга Явон («Лада»).
Левые полусредние: Елена Михайличенко (ЦСКА), Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Семина («Динамо Синара»).
Разыгрывающие: Екатерина Долматова («Динамо Синара»), Валерия Кирдяшева, Алина Решетникова (обе — «Ростов Дон»).