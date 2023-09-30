Тренер Овчинников считает, что Карпин может уехать в Испанию

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников объяснил слова наставника "Ростова" и сборной России Валерия Карпина о возможном скором переезде в Эстонию. Его слова передает "Чемпионат". "Совмещение постов не может сказаться на самом Карпине. Сборная России играет по остаточному принципу: кого найдем, с тем и сыграем. Не думаю, что одно мешает другому. Слова Карпина о переезде в Эстонию — это эмоции. Может быть, он и переедет на старости лет, но до его старости еще далеко. Эстония еще долго не увидит Карпина. Он скорее в Испании может оказаться — там повеселее. Мне кажется, он продолжит работать в "Ростове", - сказал Овчинников. В своем недавнем интервью Карпин заявил, что, возможно, через несколько месяцев уедет из России в Эстонию. Он имеет гражданство этой страны. В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером "Ростова", возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в "Ростове", но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.