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Тренер Овчинников считает, что Карпин может уехать в Испанию

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников объяснил слова наставника "Ростова" и сборной России Валерия Карпина о возможном скором переезде в Эстонию. Его слова передает "Чемпионат". "Совмещение постов не может сказаться на самом Карпине. Сборная России играет по остаточному принципу: кого найдем, с тем и сыграем. Не думаю, что одно мешает другому. Слова Карпина о переезде в Эстонию — это эмоции. Может быть, он и переедет на старости лет, но до его старости еще далеко. Эстония еще долго не увидит Карпина. Он скорее в Испании может оказаться — там повеселее. Мне кажется, он продолжит работать в "Ростове", - сказал Овчинников. В своем недавнем интервью Карпин заявил, что, возможно, через несколько месяцев уедет из России в Эстонию. Он имеет гражданство этой страны. В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером "Ростова", возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в "Ростове", но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Тренер Овчинников считает, что Карпин может уехать в Испанию
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