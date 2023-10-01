Футболистка "Локо" Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи

Полузащитница "Локомотива" Полина Юкляева пришла в сознание в машине скорой помощи после столкновения головами в матче женской Суперлиги с ЦСКА. Об этом во время трансляции сообщил комментатор Михаил Меламед. "Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи. Ее везут в больницу. Главное, что она в сознании. Конечно, мы за нее переживаем, молимся и направляем ей все свои силы. Огромное спасибо клубу за поступающую информацию", - сказал комментатор. В начале второго тайма матча женской Суперлиги между ЦСКА и "Локомотивом" головами столкнулись защитница красно-синих Юлия Плешкова и полузащитница "железнодорожниц" Полина Юкляева. Она упала на газон и находилась без сознания. Футболистку гостей увезли на машине скорой помощи с поля. Матч завершился победой футболисток ЦСКА со счетом 2:1. Голами отметились Невена Дамьянович, Маргарита Черномырдина. У "Локомотива" единственный мяч забила Насиба Гасанова. После этой победы ЦСКА вновь стал единоличным лидером Суперлиги. У команды 60 очков.