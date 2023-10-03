Тикнизян, Сперцян, Иву и Севикян вызваны в сборную Армению на октябрьские матчи

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, полузащитник «Рубина» Иву Угочукву и нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян получили вызов в национальную команду Армении на её ближайшие матчи. Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Армении.

12 октября в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Армении сыграет с национальной командой Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Сконто» в Риге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

17 октября команда Александра Петракова примет участие в товарищеском матче со сборной Северной Македонии. Игра начнётся в 16:00 мск.