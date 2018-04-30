«Ак Барс» сделал предложение о контракте семи игрокам

Хоккейный клуб "Ак Барс" сделал квалификационные предложения семи хоккеистам, у которых сроки действия контрактов завершаются 30 апреля. Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Ак Барс".

В сезоне-2017/18 "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина одолев в финальной серии московский ЦСКА с счетом 4-1.