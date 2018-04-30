«Ак Барс» сделал предложение о контракте семи игрокам 

Хоккейный клуб "Ак Барс" сделал квалификационные предложения семи хоккеистам, у которых сроки действия контрактов завершаются 30 апреля. Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Ак Барс".
На данный момент предложения получили Альберт Яруллин, Никита Язьков, Ярослав Косов, Дамир Мусин, Александр Бурмистров, Эмиль Гарипов и Дмитрий Архипов.
В сезоне-2017/18 "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина одолев в финальной серии московский ЦСКА с счетом 4-1.
Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" подтвердил заинтересованность в переходе бывшего нападающего петербургского СКА Ильи Ковальчука.