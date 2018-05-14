Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Во втором матче полуфинальной серии плей-офф с «Тампой-Бэй Лайтнинг» россиянин набрал три очка — гол и две результативные передачи.
Его соотечественник и партнёр по команде Александр Овечкин стал третьей звездой, отметившись заброшенной шайбой и голевым пасом.
Вторым назвал ещё один форвард столичного клуба Ларс Эллер, отличившийся голом и двумя передачами.
Ранее сообщалось, что голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Тампу» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.