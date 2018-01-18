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Дети устроили массовую драку на хоккейном матче
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Дети устроили массовую драку на хоккейном матче 

Lenta.ru 18 января 2018
Хоккеисты юношеских хоккейных команд владикавказской «Алании» и «Хаски» (Невинномысск) устроили массовую драку во время матча. Видео было опубликовано на странице region15.ru в Instagram.
По информации РИА Новости, инцидент произошел во время встречи на первенство Юга России. Никто из участвовавших в драке не получил серьезных травм.
Случившееся прокомментировал тренер команды «Хаски» Александр Басенко: «Мы в том матче даже уступили хозяевам арены со счетом 3:6. Но этот результат был по игре. Я так своим пацанам и сказал: "Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться". Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений на льду с помощью кулаков».
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