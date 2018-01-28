Лучший на шоу звезд: Овечкин поразил НХЛ силой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в рамках шоу Матч всех звезд НХЛ с результатом 162,5 км/ч. Овечкин был выбран капитаном сборной Столичного дивизиона.

В Тампе, где базируется лидер регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова , проходит большой хоккейный праздник — шоу Матча звезд. В первый день состоялись различные конкурсы среди лучших игроков лиги, и победителем одного из них стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Лидер столичной команды выиграл соревнования на самый сильный бросок.

В своей лучшей попытке Овечкин бросил шайбу со скоростью 162,5 км/ч (101,3 мили в час).

Любопытно, что уже в первой попытке российский нападающий обеспечил себе победу броском на 157,7 км/ч (98,8 м/ч).

Второе место занял защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббан (157,7 км/ч), а третий результат показал еще один игрок обороны — Йон Клинберг из «Даллас Старз», зарегистрировавший скорость 156,1 км/ч.

«Почему бы не превзойти отметку в 100? И это у меня получилось — терять было все равно нечего. Я был очень доволен, — приводит слова звезды «Вашингтона» официальный сайт НХЛ. — Честно говоря, я нервничал перед соревнованием. Я сказал защитнику «Детройта» Майку Грину и вратарю «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту, что планирую превысить 90 миль в час (144,8 км/ч), что уже было бы хорошим результатом». После конкурса Овечкин рассказал журналистам, что перед второй попыткой поставил себе цель превысить скорость в 100 миль в час.

Перед уикендом Всех звезд Овечкин единолично лидирует в списке бомбардиров НХЛ с 30 голами, опережая идущего на втором месте Кучерова на три шайбы.

Отметим, что рекорд всех времен принадлежит словацкому защитнику «Бостон Брюинз» Здено Харе — 173,8 км/ч, а победитель трех последних конкурсов на самый сильный бросок, защитник «Монреаль Канадиенз» Ши Вебер в этот раз не принимал участия в соревнованиях.

Овечкин стал первым с 2002 года нападающим, победившим в этом состязании. 16 лет назад самый сильный бросок зарегистрировал другой российский хоккеист Сергей Федоров , выступавший за «Детройт Ред Уингз».

В этот день прошло еще несколько конкурсов на мастерство, но россиян среди победителей не оказалось.

Самым быстрым хоккеистом второй год подряд стал лидер атак «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид . 21-летний форвард пробежал полный круг за 13,454 секунды, опередив на 0,125 секунды одноклубника Кучерова — Брэйдена Поинта.

«Я думал, Кучеров заявится, но по каким-то причинам он не стал этого делать, и я это прекрасно понимаю. В течение двух дней мы ничего не делали на хоккейной площадке, и многие ребята решили просто не рисковать получить ненужную травму. Да еще и лед здесь медленный из-за высокой влажности во Флориде», — сказал Макдэвид после своей победы. Напомним, что в прошлом году Макдэвиду в борьбе за первое место уступил именно Кучеров, но в этот раз самый результативный хоккеист лиги отказался принимать участие в конкурсе.

В прошлом году 21-летний канадец установил рекордное время — 13,02 секунды.

Конкурс по броскам на точность выиграл 20-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бозер. Новичок НХЛ поразил пять мишеней в воротах с расстояния 7,6 метра за 11,136 секунды.

Защитник «Сент-Луис Блюз» — Алекс Пьетранджело одержал победу в соревнованиях на мастерство паса, быстрее всех поразив все мишени, расположенные в определенном порядке по всей площадке. Пьетранджело затратил на выполнение всех заданий 46,61 секунды, опередив на восемь секунд Эрика Стаала из «Миннесоты». Местный любимец Кучеров побороться за высокое место не смог и стал лишь предпоследним, показав седьмой результат — одна минута и 40 секунд.

В состязаниях по контролю шайбы победу одержал форвард «Калгари Флэймз» Джон Годро, прошедший дистанцию с различными препятствиями за 24,65 секунды.

В конкурсе вратарей выиграл Марк-Андре Флери из «Вегас Голден Найтс», отразивший 14 буллитов подряд. Второй результат показал Пекка Ринне из «Нэшвилла», который остановил 13 подряд попыток забросить шайбу.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог показать серию лишь в три сейва, что стало четвертым результатом.

Любопытно, что победную серию Флери прервал Кучеров, который смог 15-м броском поразить ворота прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

Матчи всех звезд пройдут в воскресенье. В первом полуфинале сыграют сборные Центрального и Тихоокеанского дивизионов, а во втором — команды звезд Столичного и Атлантического дивизионов.