Лучшие молодые хоккеисты на Олимпиаде-2018

В будущем они обязательно попадут в НХЛ.

Часто приходится слышать, как люди, родившиеся в начале или середине 90-х годов, приходят в состояние шока от того, что условный 1998-й был 20 лет назад. Так вот, чтобы та часть читательской аудитории, которая появилась на свет примерно в это время, почувствовала себя старой, сообщаем: Далин родился в 2000-м! Парень 2000 года рождения будет играть на Олимпиаде. Далин — молодая шведская звезда, которому прочат первое место на драфте-2018. Он хорош в атаке и любит навязывать сопернику физическую борьбу. Умеет забивать и делает это часто для защитника. Пожалуй, именно за этим парнем в шведской команде наблюдать будет интереснее всего.

Наш следующий герой немногим старше Далина. Толванену 18 лет, и в этом юном возрасте он уже стал символом «Йокерита» и одним из лучших (если не лучшим) новичком текущего сезона КХЛ. В отличие от шведа, некая определённость в будущей заокеанской карьере Ээли уже есть — прошлым летом в первом раунде его выбрал «Нэшвилл». За те полгода, что Ээли играет в КХЛ, он уже успел обрушить рекорд Евгения Кузнецова по количеству набранных очков среди игроков до 19 лет и заставить экспертов задаваться вопросом: «А где же наши Толванены?».

Третий номер первого раунда прошлогоднего драфта НХЛ сейчас играет за ХИФК. Летом 2017-го он подписал контракт новичка с «Далласом», но потом получил травму и вернулся к себе на родину. По всей видимости, ненадолго. Хейсканен здорово выступает в родном чемпионате. Он уже привлекался к играм национальной команды на Кубке Карьяла, а также съездил на первенство планеты в составе «молодёжки». И вот теперь новый вызов — Олимпиада. К числу достоинств Хейсканена относят результативную для защитника игру в чужой зоне, отличное владение шайбой и креативность.

Помните полуфинал МЧМ-2017, в котором один американский парень забил четыре буллита в ворота Самсонова и поверг нас в уныние? Так вот, это был Трой Терри. Естественно, его тогда начали сравнивать с Ти Джеем Оши, который тремя годами ранее в Сочи также заставил капитулировать россиян в серии послематчевых бросков. Cейчас Терри играет в NCAA за университет Далласа, а на ярмарке талантов — 2015 его выбрали «Старз».

Самый возрастной парень из нашего списка. Летом он пробовал закрепиться в составе «Салавата», но ушёл из уфимского клуба, причём по собственной инициативе. Как рассказал теперь уже бывший генеральный менеджера «СЮ» Леонид Вайсфельд , Доминика не устроило то, что в столице Башкортостана ему не могли гарантировать, что он будет играть 100 процентов матчей. Теперь Кубалик выступает за «Пльзень». Начал сезон он очень резво — в первых четырёх матчах набрал восемь очков в четырёх матчах. К текущему моменту он сохранил почти те же темпы набора баллов за результативность, поэтому в сборной Чехии этот парень будет грозным оружием.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

Восходящая звезда российского хоккея поедет на свою первую Олимпиаду. Почти наверняка можно предположить, что уроженец Новокузнецка в команде Знарка будет играть если не в первом, то уж во втором звене. Немного настораживает упавшая результативность Кирилла — последний раз он забивал в официальных играх ещё в прошлом году, 29 декабря. Что ж, будем надеяться, что свои голы Капризов припас для Пхёнчхана.