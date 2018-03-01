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Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ
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Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ 

RT на русском 1 марта 2018
Фото: Reuters
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан второй звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В 12 февральских поединках регулярного чемпионата НХЛ Малкин отметился 10 заброшенными шайбами и совершил 11 результативных передач.
Первой звездой февраля в НХЛ был назван форвард «Миннесота Уайлд» Эрик Стаал, а третьей — нападающий «Вегас Голден Найтс» Райли Смит.
Ранее Малкин поблагодарил игроков сборной России по хоккею за победу на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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