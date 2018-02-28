Хоккейный финал на Олимпиаде смотрели более 16,8 млн россиян

Финал хоккейного матча на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, где российские хоккеисты обыграли сборную Германии, 25 февраля посмотрели свыше 16,8 млн российских телезрителей. Об этом в среду сообщила компания "Медиаскоп".

Охват или среднее число человек, смотревших программу не менее одной минуты, составило 16 млн 884 тысячи 207 человек.

Церемонию транслировал Первый канал.

Российские хоккеисты в минувшее воскресенье в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр и завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Отечественные хоккеисты в девятый раз стали олимпийскими чемпионами. Последняя до этой победа на Играх была одержана Объединенной командой СНГ в Альбервиле в 1992 году. Ранее советская сборная семь раз побеждала на Олимпиадах (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).