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Ковальчук: «Да что произошло страшного?»
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Ковальчук — о поражении от Словакии: «Да что произошло страшного?» 

Спорт-Экспресс 14 февраля 2018
Нападающий сборной России Илья Ковальчук после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что ничего страшного не произошло. По его словам, команде необходимо сделать правильные выводы и улучшить игру в большинстве.
— Да что произошло страшного? Все начинается сначала, — заявил Ковальчук. — Надо сделать правильные выводы. Вот сегодня Словения вроде Америку обыграла. Любая команда сейчас может обыграть любую. Надо лучше готовиться и большинство разыгрывать лучше. Мы не расслабились. Куча моментов, но вратарь здорово у Словакии сыграл. Что самое главное? Улучшить игру в большинстве.
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