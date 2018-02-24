Россия против Германии: главное сражение Олимпиады

Хоккейный финал будет таким, каким его никто не ожидал. Россияне за золото будут бороться с немцами. Кто фаворит в этом супернеожиданном матче?

Россия сразится за золото мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане с Германией. Первыми в финал вышли россияне, всухую — 3:0 — обыгравшие чешскую сборную. Позже немцы победили канадцев со счетом 4:3. Эта победа стала третьей для команды Германии над Канадой и первой — на Олимпиадах. Ранее немцы обыгрывали «кленовые листья» лишь в групповых турнирах чемпионатов мира. Теперь сборная Германии впервые примет участие в матче за золото Олимпийских игр.

Каким будет финал «Россия — Германия»? Говорит комментатор «Матч-ТВ» Алексей Пешнин:

— Очень неплохой должен получиться финал с учетом того, что немцы последние годы действительно показывали себя очень симпатичной командой, которая никого не боялась. Но уж сейчас, после того, как они высадили из турнирной сетки сначала Швецию, а потом Канаду, уж тем более не боятся никого и, как говорится, сам черт не брат. Поэтому сейчас, на волне этого эмоционального подъема понятно, что их уверенность в себе уже просто зашкаливает. Так что, я думаю, что, по крайней мере, в первом периоде они будут стараться играть именно так, как провели начало матчей и со Швецией, и с Канадой. То есть будут предлагать своим соперникам активный, скоростной хоккей. Они показали себя достаточно быстрой сборной, у которой, несмотря на достаточное количество возрастных игроков, хороший командный темп, они вполне способны создавать хорошие движения. Очень хорошие атаки с ходу они демонстрировали на протяжении всего олимпийского турнира, особенно в плей-офф. Что касается сборной России, она пока выполняет ту работу, которую, собственно, и должна. Их победы над Чехией, тем более, над той же Норвегией — это не те победы, за которые им должны воздвигнуть какую-то конную статую на родине героев. Было бы странно, если бы в таком составе и с такими соперниками играя, она бы не дошла до решающего матча. Она сделала то, что должна была сделать до финала, ну и сейчас все от нее ждут примерно того же самого и в решающем матче.

— Каковы шансы наших на золото, на ваш взгляд?

— Если сборная России сыграет именно так, как умеет, если реализует полностью свой потенциал в атаке, если избежит каких-то явных ошибок, и самое главное не предоставит немцам возможность повести в одну-две шайбы вначале, во многом за счет этого, конечно, немцы и выезжали, их несколько недооценивали сначала шведы, потом канадцы. На волне от этой недооценки немцы выковывали себе какое-то преимущество в два-три гола и потом во многом от этого преимущества и играли. Если с должным уважением сборная России отнесется к команде Германии, если повнимательнее разберет ее игру, если пожестче, поплотнее и поинтенсивнее будет играть, то я думаю, все будет нормально. Шансы у сборной России сейчас, я думаю, где-то 60 на 40 перед этой встречей с командой Германии.

Каковы шансы россиян на олимпийское золото в хоккейном турнире? Этот вопрос Business FM задала и спортивному журналисту Олегу Пирожкову:

Олег Пирожков, спортивный журналист:

«Я думаю, что это финал, которого точно никто не мог предположить, никто не ждал. То есть сборную России в финале видели многие, но я не думаю, что кто-то из серьезных специалистов, даже людей, которые разбираются в хоккее, профессионально разбираются, мог поставить на немцев в финале. Это факт теперь, и вы знаете, я думаю, первая мысль — это то, что, наверное, это как ни странно, может добавить некоторого давления психологического на нашу команду. Потому что наше поражение Германии в решающем матче за олимпийское хоккейное золото, я думаю, никто не поймет, несмотря на все успехи немцев, которые выбили шведов сначала, потом обыграли канадцев. Все равно и в обывательском представлении, и в профессиональном представлении понятно, что Россия была бы фаворитом, наверное, против любого соперника в финале и против Канады в том числе, против тех же шведов, допустим, но против Германии Россия вроде как суперфаворит».

Российские хоккеисты впервые с 2002 года гарантировали себе медали олимпийского хоккейного турнира. И впервые с 1998-го мы станем участниками «золотого матча». Но главное — Российская Федерация еще никогда не становилась олимпийским чемпионом по хоккею.