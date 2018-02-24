Канадские хоккеисты выиграли бронзу Олимпиады

Канадские хоккеисты победили чехов и завоевали бронзовые медали Олимпиады

Сборная Канады по хоккею со счетом 6:4 одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Сборная Канады в третий раз в истории завоевала бронзовые медали Олимпиады, ранее канадцы становились третьими на Играх в Картина д'Ампеццо (1956 год) и Гренобле (1968). Канадцы девять раз становилась победителем хоккейного олимпийского турнира, в том числе на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). В активе канадцев также четыре серебряные награды.

Сборная Чехии, заняв четвертое место, показала свой лучший результат на трех последних Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи чехи занимали седьмое место. Последний раз на пьедестал Олимпийских игр чешская сборная поднималась в Турине в 2006 году, когда завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную России (3:0).

В финальном матче сыграют российские и немецкие хоккеисты. Встреча пройдет 25 февраля, начало — 7:10 мск. В полуфинале россияне обыграли чехов (3:0), а немцы — канадцев (4:3).

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх-2018. НХЛ с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.