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Россиянки уступают Финляндии в матче на ОИ
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Хоккей. ОИ-2018. Россиянки уступают Финляндии, мужская команда выигрывает у норвежцев 

Национальная Служба Новостей 21 февраля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В олимпийском Пхенчхане продолжается олимпийский хоккейный турнир. В матче за бронзовые медали женская команда Олимпийских атлетов из России уступает сборной Финляндии -2:1. Счёт в матче открыли скандинавки усилиями Петра Ниеминен на 3-ей минуте и Сусанна Тапани на 21-й. Но уже через пару минут россиянки одну шайбу отквитали. Гол с передачи Людмилы Беляковой забила Ольга Сосина.
В поединке ¼ финала среди мужских команд с командой Норвегии российская ледовая дружина ведет со счетом 3:0. Шайбами отметились Михаил Григоренко, Никита Гусев и Вячеслав Войнов.
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