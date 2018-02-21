Россиянки уступают Финляндии в матче на ОИ

В олимпийском Пхенчхане продолжается олимпийский хоккейный турнир. В матче за бронзовые медали женская команда Олимпийских атлетов из России уступает сборной Финляндии -2:1. Счёт в матче открыли скандинавки усилиями Петра Ниеминен на 3-ей минуте и Сусанна Тапани на 21-й. Но уже через пару минут россиянки одну шайбу отквитали. Гол с передачи Людмилы Беляковой забила Ольга Сосина.
В поединке ¼ финала среди мужских команд с командой Норвегии российская ледовая дружина ведет со счетом 3:0. Шайбами отметились Михаил Григоренко, Никита Гусев и Вячеслав Войнов.