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Третьяк о матче с Норвегией: Как зернышко склевали
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Третьяк о матче с Норвегией: Как зернышко склевали 

Деловая газета «Взгляд» 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, комментируя победу над сборной Норвегии в четвертьфинале ОИ-2018, сравнил команду Олега Знарка с «курочкой», которая «по зернышку клюет».
«Самое главное, что хорошая курочка по зернышку клюет. И это зернышко мы склевали. Самое главное, что травмы не получили. Игра была нормальная. Не сказать, что накал был сильным, но забили сразу, дали понять, кто есть кто. Чехи не проигрывали здесь еще, но тоже тяжело играют. Накал большой, готовимся», — передает РИА «Новости» слова Третьяка.
Тем временем форвард сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что на Играх в Пхенчхане есть сборные, которым по силам остановить россиян.
«Соперник был более мотивирован сегодня. Россияне и так сильнее нас, поэтому мы сегодня не смогли ничего сделать. Думаю, на Играх есть команды, которые смогут остановить россиян. Я бы назвал финнов и шведов, с которыми мы играли в группе. Россияне очень сильны, но в одной игре может случиться все что угодно», — передает ТАСС слова Торесена.
Напомним, ранее в среду команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную Норвегии в четвертьфинальном матче хоккейного турнира Олимпиады со счетом 6:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с чехами.
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