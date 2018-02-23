Без золота домой не пустят. Почему у сборной России нет выбора

Любая другая медаль для команды Олега Знарка станет провалом.

Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады. Звучит непривычно и почти эпохально. Дети, которые не застали последний победный четвертьфинал нашей национальной команды, в сентябре пойдут в седьмой класс. Ни Вячеслав Быков , ни Зинэтула Билялетдинов не смогли сделать то, что сотворил Олег Знарок. Так где же народные гуляния?

Несмотря на то, что чиновники нам бесперебойно вливают в уши, что Олимпиада без игроков НХЛ ничем не хуже, а в истории её золото будет цениться ничуть не меньше, игроки и тренеры всё понимает. Резкое «Я что, в финале играю?» в исполнении Олега Знарка — реплика вполне отражающая настроения в команде. Прыгать в приступах счастья из-за попадания в четвёрку никто не намерен.

Во-первых, не тот у нас статус. Оценивать эту сборную России по общепринятым меркам — значит обманывать самих себя. Как верно заметил Тони Гранато , команда у нас вполне себе энхаэловская. Ставила бы условная «Тампа-Бэй» перед собой цель войти в четвёрку, если бы ей противостояли команды из КХЛ, чемпионатов Швейцарии и Германии?

Во-вторых, уровень соперников. В Солт-Лейк-Сити мы обыграли действующих олимпийских чемпионов чехов. В том же статусе были и канадцы, когда в Турине им забивал молодой Овечкин. Всё тем же канадцам мы громко влетели в Ванкувере. Финны, быть может, и не были фаворитами Игр в Сочи, но они уж точно входят в мировую хоккейную элиту.

Все, с кем мы встречались в четвертьфиналах Олимпиады в XXI веке — соперники более, чем достойные. Проиграть им не зазорно (Сочи стоят особняком как домашние Игры), а победа порой означала прыжок выше головы. Норвегия на этом фоне — натуральная белая ворона. Не пройти «викингов» мы не могли. Эта была обязательная программа, которая даже похвалы и скромного празднования не предполагает.

Просто медаль нас тоже не устроит. Серебро или бронза — стандартный набор Знарка, которым он вместе с чиновниками из ФХР из года в год отчитывается за чемпионаты мира с 2015 года. Пьедестал для хоккейной верхушки сродни депутатской неприкосновенности. Это в НХЛ никто не знает о существовании любого места кроме первого, а американцы и канадцы регулярно забивают на бронзовые матчи. Нас воспитывали по-другому. В принципе, не трудно представить, что любой результат кроме повторения Лиллехаммера, где без игроков НХЛ мы заняли четвёртое место, будет преподнесён как успех. Как никак, с 2002 года сборная России по хоккею олимпийских медалей не видела. А тут ещё и заметно поредевшая делегация ОАР считает награды словно нищий милостыню. Те, кому будет достаточно и бронзы, обязательно найдутся.

Да только не для серебра мы ломали через колено календарь регулярного чемпионата КХЛ. Не для бронзы мы, зажмурясь, слушали пафосные речи руководителей, которые селекционную жажду прикрывали интересами сборной.

И уж точно то что, наша лига превратилась к междусобойчику нефтегазовых гигантов, не может стоить дешевле, чем золотые олимпийские медали.

Мы всё положили на сборную. Всё бросили на Олимпиаду, пусть она уже и не домашняя. Безразмерная лавка двух клубов-олигархов, агрессивная трансферная политика, огромные паузы в «регулярке» и резкое падение болельщицкого интереса к клубному хоккею — у всего этого слишком высокая цена, чтобы пытаться расплатиться металлом второго эшелона.

В честь двадцатилетнего юбилея Нагано в сборной Чехии нынешнего созыва, конечно, может найтись новый Петр Свобода . Да только не надо делать из Павла Францоуза второго Доминика Гашека. Вратарь «Трактора», ещё несколько месяцев назад рыдавший в прессе из-за того, что проигрывает конкуренцию Василию Демченко , даже близко не Доминатор. В одного ему чехов в финал не вывести.

Если посмотреть на топ-50 бомбардиров КХЛ, то там полно россиян, есть шведы и финны, уже закончившие поход ха хоккейным золотом, а вот чехов — всего двое. Причём ни Ян Коварж , ни Лукаш Радил не выдерживают конкуренции с лидерами российской сборной. У Канады, с которой мы в теории может сыграть в финале, ярких личностей не в пример больше, но успели ли они стать командой — большой вопрос.

Ни у кого здесь, в Корее, нет таких опытных звёзд, как Ковальчук и Дацюк. После вылета финнов и шведов ни у кого не осталось такого же многообещающего вундеркинда, как Капризов. Францоуза сейчас ставят выше Кошечкина, но магнитогорец гораздо опытнее челябинца и стабильнее уфимского канадца Скривенса. Никто не готовился к этой Олимпиаде так долго, как сборная России, а главное — никому в голову не приходило ради двухнедельного турнира испохабить собственный чемпионат. И только россиян дома не поймут, если они не привезут золото.